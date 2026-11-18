সাভার-আশুলিয়ায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ
ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ অব্যাহত রয়েছে। এর জেরে দুই এলাকার অর্ধশতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে। আজ বুধবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক এবং আশুলিয়ার জামগড়া ও কুমকুমারি এলাকায় সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন শ্রমিকেরা। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের উত্তেজনা ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
শ্রমিক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বুধবার সকালে হেমায়েতপুরের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বাধা দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর শ্রমিকেরা বিভিন্ন অলিগলিতে ঢুকে মিছিল করার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সকাল ১১টার পর ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে হেমায়েতপুরের প্রায় ৩০টি কারখানা বন্ধ রয়েছে।
এদিকে আশুলিয়ার জামগড়া ও কুমকুমারি এলাকাতেও শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। কুমকুমারি এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এ ছাড়া আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর থেকে ছয়তলা পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে।
বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, সকালে জামগড়া এলাকায় শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। তবে কুমকুমারি এলাকায় কিছু বহিরাগত লোকজন সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, সকালে হেমায়েতপুরে শ্রমিকেরা আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। বেলা ১১টার পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।