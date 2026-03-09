চৌদ্দগ্রামে মাটির দেয়াল ধসে বোন নিহত, ভাই আহত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নির্মাণাধীন একটি মাটির দেয়াল ধসে জান্নাতুল নাইমা (১২) নামে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় তার বড় ভাই মো. ইফাত (১৫) আহত হয়েছে। রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোমারবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত দুজনই ওই এলাকার আবুল খায়েরের সন্তান।
স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, পরিবারটির বহু বছরের পুরোনো মাটির ঘরটি মেরামতের কাজ চলছিল। দেয়ালটি পুনরায় মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল। রোববার রাতে জান্নাতুল নাইমা ও তার ভাই ইফাত ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মাটির দেয়াল ধসে পড়লে তারা দুজনই চাপা পড়ে। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা দ্রুত গিয়ে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
নাইমার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আহত ইফাত বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
নাইমার বাবা আবুল খায়ের জানান, তাঁর মেয়ে চৌদ্দগ্রাম এইচ জে বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। আর ইফাত চৌদ্দগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র।
নিহত বাচ্চু মিয়া জালালপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ফেকামারা গ্রামের মৃত রইস উদ্দিনের ছেলে। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। প্রায় আট বছর আগে পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক করতে সৌদি আরবে পাড়ি জমান তিনি। ব্যক্তিজীবনে বাচ্চু মিয়ার দুই কন্যাসন্তান রয়েছে, একজন মানসিক প্রতিবন্ধী।৩৩ মিনিট আগে
সাথীর স্বজনদের দাবি, শ্বশুরের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রোববার সকালে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখে। খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে
গত ১৯ জানুয়ারি এ এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় র্যাব-৭-এর এক নায়েব সুবেদার নিহত হয়। ওই ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় মোহাম্মদ ইয়াসিনকে প্রধান আসামি করা হয় এবং ইয়াসিন ও নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা প্রায় ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাটোরের লালপুর উপজেলার নওপাড়া গ্রাম থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে বাঘার দিকে আসছিল। পথে চণ্ডীপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভটভটির সঙ্গে এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।২ ঘণ্টা আগে