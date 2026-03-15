কুমিল্লা

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা­-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার এলাকায় আজ রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

আজ রোববার (১৫ মার্চ) বেলা ১১টা থেকে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, সদর দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় মহাসড়কের দুই পাশে গড়ে ওঠা শতাধিক দোকানপাট, বাস কাউন্টার ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান অপসারণ করা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় মহাসড়কের ফুটপাত ও সড়কের একাংশ দখল করে বিভিন্ন দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা ও বাস কাউন্টার গড়ে তোলা হয়। এসব অবৈধ স্থাপনার কারণে প্রতিনিয়ত যানজট ও জনভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে, ঈদকে কেন্দ্র করে যাত্রীর চাপ বাড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সদর দক্ষিণ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে থাকা এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং ভবিষ্যতে মহাসড়ক দখল না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন চন্দ্র রায় বলেন, পদুয়ার বাজার এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই যানজটপ্রবণ। ঈদকে সামনে রেখে যানবাহনের চাপ বাড়বে। তাই আগাম ব্যবস্থা হিসেবে মহাসড়ক দখল করে থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলো অপসারণ করা হয়েছে। এতে ঈদে ঘরমুখী যাত্রীদের যাতায়াত কিছুটা স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহাসড়কের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আদনান ইবনে হাসান, বিআরটিএ কুমিল্লার সহকারী পরিচালক মো. ফারুক আলমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ইরান যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প: মার্কিন সিনেটর

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

