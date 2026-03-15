ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা­-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।
আজ রোববার (১৫ মার্চ) বেলা ১১টা থেকে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, সদর দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।
এ সময় সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় মহাসড়কের দুই পাশে গড়ে ওঠা শতাধিক দোকানপাট, বাস কাউন্টার ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান অপসারণ করা হয়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় মহাসড়কের ফুটপাত ও সড়কের একাংশ দখল করে বিভিন্ন দোকান, অস্থায়ী স্থাপনা ও বাস কাউন্টার গড়ে তোলা হয়। এসব অবৈধ স্থাপনার কারণে প্রতিনিয়ত যানজট ও জনভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে, ঈদকে কেন্দ্র করে যাত্রীর চাপ বাড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
সদর দক্ষিণ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে থাকা এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং ভবিষ্যতে মহাসড়ক দখল না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন চন্দ্র রায় বলেন, পদুয়ার বাজার এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই যানজটপ্রবণ। ঈদকে সামনে রেখে যানবাহনের চাপ বাড়বে। তাই আগাম ব্যবস্থা হিসেবে মহাসড়ক দখল করে থাকা অবৈধ স্থাপনাগুলো অপসারণ করা হয়েছে। এতে ঈদে ঘরমুখী যাত্রীদের যাতায়াত কিছুটা স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহাসড়কের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
অভিযানে কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আদনান ইবনে হাসান, বিআরটিএ কুমিল্লার সহকারী পরিচালক মো. ফারুক আলমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে যুবক তোফাজ্জল হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদ কামাল অনিক আদালতে আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিয়েও হাজির হননি। আজ রোববার (১৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে আবেদনের শুনানিকালে তিনি...৪ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে সড়কের পাশে অটো রাইস মিলের ছাইযুক্ত কালো ধোঁয়া ও স্তূপ করা ছাইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার (১৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ভেলুপাড়ায় ‘মেসার্স বিশ্বাস অটো রাইস মিল’-সংলগ্ন এলাকায় মিলটির বিরুদ্ধে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লায় আর্মি মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। আজ রোববার ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন ও হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।৪৩ মিনিট আগে
রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা, ইয়াবাসহ মাদক সেবনের বিভিন্ন উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পরে গ্রেপ্তারদের আদালতে...৪৪ মিনিট আগে