Ajker Patrika
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কুমিল্লা

চৌদ্দগ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ, আহত ৩

কুমিল্লা প্রতিনিধি
চৌদ্দগ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ, আহত ৩
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাতিসা গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক প্রবাসীর বাড়িতে সংঘবদ্ধ হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক প্রবাসীর বাড়িতে সংঘবদ্ধ হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনজন আহত হয়েছেন। গত শনিবার (২৫ জুলাই) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বাতিসা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আজ মঙ্গলবার প্রবাসী আব্দুল মতিন বাদী হয়ে চৌদ্দগ্রাম থানায় একটি মামলা করেছেন। এতে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা আরও ৪০-৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাতিসা গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে আব্দুল মতিন দীর্ঘদিন সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি বর্তমানে দেশে অবস্থান করছেন। একই গ্রামের মৃত আব্দুল গণির ছেলে আমিনুল হক তুহিনের সঙ্গে তাঁর জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। এর জেরে গত শনিবার বিকেলে তুহিনের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের একটি দল আব্দুল মতিনের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় আব্দুল খালেকের ভাই আব্দুল মমিন সুজনের তিনটি ঘরের টিনের চাল, বেড়া ও সিমেন্টের খুঁটি ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা। পাশাপাশি ঘরে থাকা মালামাল লুট করে নিয়ে যায় তারা।

এ ঘটনায় আব্দুল মতিন, আব্দুল মজিদ সুজন ও আব্দুল মমিন সুজন গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া শারমিন আক্তার ও বিলকিস আক্তার নামের দুই নারীও আহত হয়েছেন।

ভুক্তভোগীদের দাবি, হামলাকারীরা পাশের আরও দুটি ঘরে ভাঙচুর চালিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন, স্বর্ণালংকার, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। এতে প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে তাঁদের।

এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত আমিনুল হক তুহিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফ হোসাইন জানান, সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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