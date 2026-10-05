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কুমিল্লা

দেবিদ্বারে বিএনপির দলীয় নেতাকে লাঞ্ছিত করায় জেলা যুগ্ম আহ্বায়ককে শোকজ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ১১
দেবিদ্বারে বিএনপির দলীয় নেতাকে লাঞ্ছিত করায় জেলা যুগ্ম আহ্বায়ককে শোকজ
কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রেজভিউল আহসান মুন্সী। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম সরকারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতের অভিযোগ উঠেছে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রেজভিউল আহসান মুন্সীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ দর্শাতে রেজভিউলকে সাত দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপি।

গতকাল রোববার বিকেলে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হাশেম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে রেজভিউল আহসান মুন্সীকে শোকজের কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত শনিবার দেবিদ্বার উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম সরকারের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধরের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে সাত দিনের মধ্যে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে লিখিত জবাব জমা দিতে হবে।

বিএনপি কুমিল্লা উত্তর জেলার কারণ দর্শানোর নোটিশ। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপি কুমিল্লা উত্তর জেলার কারণ দর্শানোর নোটিশ। ছবি: সংগৃহীত

ওই দিন সন্ধ্যায় সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মনজুরুল আহসান মুন্সীর গুলশানের বাসভবনে বিএনপির একটি মতবিনিময় সভায় লাঞ্ছিতের এ ঘটনা ঘটে। রেজভিউল আহসান মুন্সী মনজুরুল আহসান মুন্সীর ছোট ছেলে।

একই দিন রাতে দেবিদ্বার উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. জসিম উদ্দিন ও সদস্যসচিব মো. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, মতবিনিময় সভায় উপস্থিত শীর্ষ নেতাদের সামনে রেজভিউল আহসান মুন্সী অন্যায়ভাবে নজরুল ইসলাম সরকারের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন।

প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, দলীয় একজন দায়িত্বশীল নেতার প্রতি অন্য নেতার এমন আচরণ দলীয় শৃঙ্খলা ও আদর্শের পরিপন্থী এবং দেবিদ্বার উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের জন্য অপমানজনক। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির উপজেলা ও তৃণমূলের নেতারা।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে রেজভিউল আহসান মুন্সীর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিসরকারচট্টগ্রাম বিভাগদেবিদ্বারনোটিশ
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