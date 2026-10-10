শাপলা তুলতে গিয়ে পুকুরে নিখোঁজ, ১৯ ঘণ্টা পর যুবকের লাশ উদ্ধার

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পুকুরে শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ১৯ ঘণ্টা পর সোহাগ (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার চিওড়া কাজীবাড়ি পুকুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
মৃত সোহাগ চিওড়া কাজীবাড়ির ব্যবসায়ী কাজী নাদেরুজ্জামানের ব্যক্তিগত গাড়িচালক ছিলেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ওই পুকুরে শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে তিনি পানিতে তলিয়ে যান।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার জুমার নামাজের আগে কয়েকজনের সঙ্গে পুকুরে গোসল করতে নামেন সোহাগ। পরে অন্যরা গোসল শেষে পুকুর থেকে উঠে আসার সময় তাঁকে পানিতে থাকা শাপলা ফুল তুলতে দেখেন। এরপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও সোহাগের খোঁজ না পেয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
খবর পেয়ে শনিবার ভোরে চাঁদপুর থেকে চার সদস্যের একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার অভিযান শেষে পুকুর থেকে সোহাগের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের দুটি দল উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করে।
চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, খবর পাওয়ার পর চাঁদপুর থেকে ডুবুরি দল এনে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। তিন ঘণ্টার বেশি সময় অভিযান চালানোর পর সোহাগের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাঁর ধারণা, পুকুরের পানিতে থাকা অবস্থায় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে সোহাগের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন মেহেদী হাসান।
চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরেফিন জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় সোহাগের লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
গত ১৭ বছরে মওলানা ভাসানী ও বেগম আলেমা খাতুন ভাসানীর স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুদৃষ্টি দেওয়া তো দূরের কথা, অচল অবস্থায় নিয়ে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সরকার...৯ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলের প্রস্তুতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয় তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোরে যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কের উপজেলার তালুকদার বাজার এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১৩ মিনিট আগে
খুলনায় পুলিশ পরিদর্শকের ওপর হামলার ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যরা। এ ঘটনার পর গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশ সদস্যদের একা চলাচল না করার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। হামলার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ...১৯ মিনিট আগে
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া জাহিদ হাসান বলেন, ‘শকুনি লেক রক্ষায় শুধু সাময়িক উদ্যোগ নয়, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, পৌর কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ নাগরিকদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।’২৯ মিনিট আগে