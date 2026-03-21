Ajker Patrika
কুমিল্লা

উন্নত ও বাসযোগ্য দেশ গড়তে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে: কৃষিমন্ত্রী

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আজ শনিবার ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাতে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন কৃষি, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আমিন উর রশিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় নিজ এলাকায় পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় শেষে কৃষি, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আমিন উর রশিদ বলেছেন, উন্নত ও বাসযোগ্য দেশ গড়তে সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এ জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় কুমিল্লার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জেলার প্রধান জামাতে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে আমিন উর রশিদ এসব কথা বলেন।

প্রধান জামাতের ইমামতি করেন কান্দিরপাড় জামে মসজিদের খতিব ইব্রাহিম। ঈদের নামাজ শেষে দেশ, জাতি এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসীর সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

কৃষি, খাদ্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আমিন উর রশিদ বলেন, ‘দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ পায়।’ এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

জেলা শহরের প্রধান ঈদের জামাতে জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপুসহ স্থানীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। ঈদগাহ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লার ১৭টি উপজেলায় ৪ হাজার ১৫১টি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৯৩টি মসজিদে এবং ২ হাজার ৫৮টি ঈদগাহে জামাত আদায় করা হয়।

সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঈদের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে কুমিল্লাবাসী তাঁদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছিল আনন্দঘন পরিবেশ, পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির চিত্রও ছিল স্পষ্ট। প্রতিটি বিনোদন কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।

