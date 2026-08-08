Ajker Patrika
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কুমিল্লা

সৌদিতে নির্মাণকাজের সময় মেশিন ছিটকে প্রাণ গেল কুমিল্লার যুবকের

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
সৌদিতে নির্মাণকাজের সময় মেশিন ছিটকে প্রাণ গেল কুমিল্লার যুবকের
খাইরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের দাম্মামে নির্মাণকাজ করার সময় ‘গ্রাইন্ডিং’ মেশিন ছিটকে বুকে আঘাত পেয়ে খাইরুল ইসলাম (২৬) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে দাম্মামের একটি নির্মাণকাজের স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাড়ে চার বছর ধরে সৌদি আরবে থাকা খাইরুলের মৃত্যুতে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার নিজ গ্রামের বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নিহত খাইরুল ইসলাম ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের ষাইটশালা পদুয়াপাড়া গ্রামের হুমায়ুন মিয়ার ছেলে। পরিবারের অসচ্ছলতা দূর করার আশায় প্রায় সাড়ে চার বছর আগে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে দাম্মামের একটি নির্মাণকাজের স্থানে সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করছিলেন খাইরুল। কাজের একপর্যায়ে হঠাৎ একটি ‘গ্রাইন্ডিং’ মেশিন ছিটকে এসে তাঁর বুকে আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

পরে সহকর্মীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় খাইরুলকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খাইরুলের প্রতিবেশী এস এম মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সৌদি আরবে খাইরুলের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছানোর পর থেকেই তাঁর বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছেলেকে হারিয়ে তাঁর মা-বাবা বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। পরিবারটি খুবই অসহায় অবস্থায় রয়েছে।’

খাইরুলের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছে তাঁর পরিবার।

বিষয়:

কুমিল্লামৃত্যুদুর্ঘটনাবাংলাদেশিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসৌদি আরব
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