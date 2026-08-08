যশোরে ইয়াবাসহ শালা-দুলাভাই আটক

যশোরের অভয়নগরে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৪১৭টি ইয়াবা বড়িসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার নওয়াপাড়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাফিজুর রহমানের বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নওয়াপাড়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা উসমান বিশ্বাসের ছেলে আকাশ বিশ্বাস (৩০) ও ফারুক মোল্যার ছেলে সুমন মোল্যা (৩২)। তাঁরা সম্পর্কে শালা-দুলাভাই।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১ হাজার ৪১৭টি ইয়াবা বড়ি, নগদ টাকা, মাদক বিক্রিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও মোবাইল জব্দ করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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