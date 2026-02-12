কুমিল্লা-৪: হাসনাতের নিজ কেন্দ্রে ট্রাক শূন্য, মঞ্জু মুন্সীর কেন্দ্রেও শাপলা কলির জয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহ নিজের গোপালনগর উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে পেয়েছেন ৩০৮৪ ভোট। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় শেষে কেন্দ্রে ভোট গণনার ফলাফলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
অপর দিকে ঋণখেলাপির অভিযোগে প্রার্থিতা বাতিল যাওয়া সাবেক সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর গুনাইঘর উত্তর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেও হাসনাত আবদুল্লাহ বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। ওই কেন্দ্রে শাপলা কলি প্রতীকের হাসনাত আবদুল্লাহ পেয়েছেন ১ হাজার ৩৫৩ ভোট এবং বিএনপি-সমর্থিত গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন পেয়েছেন ৭৮৩ ভোট।
এ বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, সংসদীয় আসনের ১১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮৫টির ফলাফল এ পর্যন্ত তাঁদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যার সবকটি কেন্দ্রের ফলাফলে বিজয়ী হয়ে লক্ষাধিক ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন হাসনাত আবদুল্লাহ।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৫,৫৫৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।২ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৬ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৬ মিনিট আগে