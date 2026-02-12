Ajker Patrika
কুমিল্লা-৪: হাসনাতের নিজ কেন্দ্রে ট্রাক শূন্য, মঞ্জু মুন্সীর কেন্দ্রেও শাপলা কলির জয়

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহ নিজের গোপালনগর উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে পেয়েছেন ৩০৮৪ ভোট। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় শেষে কেন্দ্রে ভোট গণনার ফলাফলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

অপর দিকে ঋণখেলাপির অভিযোগে প্রার্থিতা বাতিল যাওয়া সাবেক সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর গুনাইঘর উত্তর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেও হাসনাত আবদুল্লাহ বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। ওই কেন্দ্রে শাপলা কলি প্রতীকের হাসনাত আবদুল্লাহ পেয়েছেন ১ হাজার ৩৫৩ ভোট এবং বিএনপি-সমর্থিত গণঅধিকার পরিষদের ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জসিম উদ্দিন পেয়েছেন ৭৮৩ ভোট।

এ বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, সংসদীয় আসনের ১১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮৫টির ফলাফল এ পর্যন্ত তাঁদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যার সবকটি কেন্দ্রের ফলাফলে বিজয়ী হয়ে লক্ষাধিক ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরহাসনাত আবদুল্লাহত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
