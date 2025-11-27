Ajker Patrika

মায়ের কুলখানির দিনেই একমাত্র ছেলের মৃত্যু, কুমিল্লায় একই পরিবারে শোকের ছায়া

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মানিক মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের বড়ধুশিয়া এলাকায় ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মায়ের কুলখানির দিনেই মারা গেছেন তাঁর একমাত্র ছেলে মানিক মিয়া (৫৫)। কয়েক দিনের ব্যবধানে একই পরিবারের দুজনের পরপর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের আবহ বিরাজ করছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৩ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান মানিক মিয়ার মা আমেনা বেগম (৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার ছিল তাঁর কুলখানির দিন। সকাল থেকে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় ছিল। মানিক মিয়া কুলখানির প্রস্তুতি ও অতিথি আপ্যায়নে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন।

দিন শেষে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দ্রুত তাঁকে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অরূপ সিংহ বলেন, ‘সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত পাওয়া যায়। ধারণা করছি, তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

একই পরিবারে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্বজনেরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। বড়ধুশিয়া এলাকায় এখন গভীর শোক ও বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবর
