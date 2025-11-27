মায়ের কুলখানির দিনেই একমাত্র ছেলের মৃত্যু, কুমিল্লায় একই পরিবারে শোকের ছায়া

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের বড়ধুশিয়া এলাকায় ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মায়ের কুলখানির দিনেই মারা গেছেন তাঁর একমাত্র ছেলে মানিক মিয়া (৫৫)। কয়েক দিনের ব্যবধানে একই পরিবারের দুজনের পরপর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের আবহ বিরাজ করছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৩ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান মানিক মিয়ার মা আমেনা বেগম (৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার ছিল তাঁর কুলখানির দিন। সকাল থেকে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় ছিল। মানিক মিয়া কুলখানির প্রস্তুতি ও অতিথি আপ্যায়নে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন।
দিন শেষে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দ্রুত তাঁকে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অরূপ সিংহ বলেন, ‘সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত পাওয়া যায়। ধারণা করছি, তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
একই পরিবারে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্বজনেরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। বড়ধুশিয়া এলাকায় এখন গভীর শোক ও বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে।
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার ইটখলা ও মোবারকপুর গ্রামের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা তিন ঘণ্টা দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের খবর পেয়ে আটপাড়া থানা-পুলিশ দুই দফা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু উত্তেজনা না কমায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহনূর রহমান, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে তাঁদের সম্মিলিত তৎপরতায় রাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বর্তমানে এলাকায় শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে।
এই ঘটনায় দুই গ্রামের বহু মানুষ আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইটখলা চকপাড়ার বাসিন্দা রবিউলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ইউএনও মো. শাহনূর রহমান এলাকাবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘গুজব বা অযথা উত্তেজনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখছে।’
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।
চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় সুগন্ধি জাতের ধানে বিভিন্ন পোকার আক্রমণ ও অসময়ে ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নিয়ে চরম শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারার দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকেরা।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চিরিরবন্দর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি জাতের বিভিন্ন ধানের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় ব্রি ধান-৩৪ জাতের চাষ হয়েছে ৯ হাজার ৯৮৫ হেক্টর জমিতে। অন্য জাতগুলোর মধ্যে ফিলিপাইন কাটরি ৮৫ হেক্টর, জিরা কাটরি ১০ হেক্টর ও কাটারিভোগ ১০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় দুই টন নির্ধারণ করা হয়েছিল।
চিরিরবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আমার ৬ বিঘা জমিতে ব্রি-৩৪ জাতের ধান লাগিয়েছি। কিছুদিন আগে অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে প্রায় তিন বিঘা জমির ধান মাটিতে পড়ে গেছে। ধানে ব্লাস্ট রোগসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণে আমরা দিশেহারা। বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক স্প্রে করেও ফল পাচ্ছি না, ধানের শিষ শুকিয়ে যাচ্ছে।’
আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে বিঘাপ্রতি ১৮ থেকে ২০ মণ ফলনের আশা থাকলেও ঝড়বৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে এখন ১২ থেকে ১৪ মণ ফলন হতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, ‘এ রকম ফলন হলে লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচ উঠবে কি না, সেই চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে।’
শ্যামনগর গ্রামের কৃষক আনছার আলী জানান, তিনি লাভের আশায় চার বিঘা জমি বর্গা নিয়ে সুগন্ধি ধানের চাষ করেছেন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ হেলে পড়ায় কারেন্ট পোকা ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ বেড়েছে, যাতে শতকরা ২৫ থেকে ৩০টি ধানের শিষ শুকিয়ে গেছে।
তিনি খরচ উল্লেখ করে বলেন, ‘এক বিঘা জমি ২০ হাজার টাকায় বর্গা নিয়েছি। সার, কীটনাশক, চাষ ও পানি সেচ বাবদ আরও প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে এবার এক বিঘা জমিতে ধান আবাদের উৎপাদন খরচ তোলাও সম্ভব হবে না।’
পুনট্টি গ্রামের কৃষক খোকন সরকার বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় সুগন্ধি ধানের আবাদে উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সারের দাম নির্ধারণ করে দিলেও বাজার থেকে বস্তাপ্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি দামে সার কিনতে হয়। কীটনাশকের দামও বেশি। চার-পাঁচবার স্প্রে করেও ধানে ব্লাস্ট রোগ ঠেকানো যায়নি।
তিনি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ‘এখন সুগন্ধি ধান প্রতি মণ ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ধান কাটা শুরু হলে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় নামিয়ে আনবেন। তাহলে কৃষক কীভাবে লাভবান হবে?’
চিরিরবন্দর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা আজকের প্রত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলাজুড়ে সুগন্ধি ধানের বেশ কদর রয়েছে। জেলার সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ধানের আবাদ চিরিরবন্দর উপজেলায়। সুগন্ধি ধান দিনাজপুরের একটি ঐতিহ্য। ইতিমধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে কাটারিভোগ এখন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সুগন্ধি ধানের আবাদ বাড়াতে কৃষি বিভাগ সব সময় কৃষকদের পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে।’
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় সুগন্ধি জাতের ধানে বিভিন্ন পোকার আক্রমণ ও অসময়ে ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নিয়ে চরম শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারার দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকেরা।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চিরিরবন্দর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি জাতের বিভিন্ন ধানের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় ব্রি ধান-৩৪ জাতের চাষ হয়েছে ৯ হাজার ৯৮৫ হেক্টর জমিতে। অন্য জাতগুলোর মধ্যে ফিলিপাইন কাটরি ৮৫ হেক্টর, জিরা কাটরি ১০ হেক্টর ও কাটারিভোগ ১০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় দুই টন নির্ধারণ করা হয়েছিল।
চিরিরবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আমার ৬ বিঘা জমিতে ব্রি-৩৪ জাতের ধান লাগিয়েছি। কিছুদিন আগে অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে প্রায় তিন বিঘা জমির ধান মাটিতে পড়ে গেছে। ধানে ব্লাস্ট রোগসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণে আমরা দিশেহারা। বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক স্প্রে করেও ফল পাচ্ছি না, ধানের শিষ শুকিয়ে যাচ্ছে।’
আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে বিঘাপ্রতি ১৮ থেকে ২০ মণ ফলনের আশা থাকলেও ঝড়বৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে এখন ১২ থেকে ১৪ মণ ফলন হতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, ‘এ রকম ফলন হলে লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচ উঠবে কি না, সেই চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে।’
শ্যামনগর গ্রামের কৃষক আনছার আলী জানান, তিনি লাভের আশায় চার বিঘা জমি বর্গা নিয়ে সুগন্ধি ধানের চাষ করেছেন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ হেলে পড়ায় কারেন্ট পোকা ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ বেড়েছে, যাতে শতকরা ২৫ থেকে ৩০টি ধানের শিষ শুকিয়ে গেছে।
তিনি খরচ উল্লেখ করে বলেন, ‘এক বিঘা জমি ২০ হাজার টাকায় বর্গা নিয়েছি। সার, কীটনাশক, চাষ ও পানি সেচ বাবদ আরও প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে এবার এক বিঘা জমিতে ধান আবাদের উৎপাদন খরচ তোলাও সম্ভব হবে না।’
পুনট্টি গ্রামের কৃষক খোকন সরকার বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় সুগন্ধি ধানের আবাদে উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সারের দাম নির্ধারণ করে দিলেও বাজার থেকে বস্তাপ্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি দামে সার কিনতে হয়। কীটনাশকের দামও বেশি। চার-পাঁচবার স্প্রে করেও ধানে ব্লাস্ট রোগ ঠেকানো যায়নি।
তিনি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ‘এখন সুগন্ধি ধান প্রতি মণ ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ধান কাটা শুরু হলে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় নামিয়ে আনবেন। তাহলে কৃষক কীভাবে লাভবান হবে?’
চিরিরবন্দর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা আজকের প্রত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলাজুড়ে সুগন্ধি ধানের বেশ কদর রয়েছে। জেলার সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ধানের আবাদ চিরিরবন্দর উপজেলায়। সুগন্ধি ধান দিনাজপুরের একটি ঐতিহ্য। ইতিমধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে কাটারিভোগ এখন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সুগন্ধি ধানের আবাদ বাড়াতে কৃষি বিভাগ সব সময় কৃষকদের পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে।’
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে কোরবান আলী (২৮) নামের এক যুবককে অস্ত্র, গুলিসহ আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শহরের খালধার রোডের আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি গুলি উদ্ধার করেছে। আটক কোরবান আলী যশোর শহরতলির শেখহাটি এলাকার মুজিবর রহমানের ছেলে। তিনি শেখহাটি হাইকোর্ট মোড়ে ভাঙারি (ভাঙা) মালের ব্যবসা করেন বলে দাবি করেন।
পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে কোরবান আলী জানান, পাশের দোকানদার তুহিনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তুহিনের সহযোগী রিয়াদ তাঁকে ডেকে আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভেতরে নিয়ে যায়। তিনি গেট দিয়ে ঢুকতেই ৮-১০ জন লোক বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তবে অস্ত্র-গুলি কোথা থেকে এল, সে সম্পর্কে তিনি জানেন না বলে দাবি করেন।
কোতোয়ালি থানা-পুলিশ জানিয়েছে, রাত ৯টার দিকে তারা সংবাদ পায় যে স্থানীয় লোকজন অস্ত্রসহ এক যুবককে আটক করে পিটুনি দিয়েছে। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে অস্ত্র, গুলিসহ কোরবান আলীকে আটক করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে পুলিশ কোরবানকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।’
আবুল হাসনাত আরও জানান, কোরবান আলীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে একটি মামলা রয়েছে, যা কোরবান নিজেই স্বীকার করেছেন। বর্তমানে তিনি ওই মামলায় জামিনে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জুবায়ের আহমেদ জানান, কোরবান আলীর দুই পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তাঁর বাঁ পা ভেঙে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।
নওগাঁ সংবাদদাতা
নওগাঁ জেলায় প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছিল ৩০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জেলার বেশির ভাগ ক্লিনিকই এখন জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও সেখানেই চলছে চিকিৎসাসেবা। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।
জেলার সদর, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর ও বদলগাছী উপজেলার ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ভবনগুলোতে বছরের পর বছর সংস্কার হয়নি। বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ও ছাদে ছোট-বড় ফাটল, ছাদ থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে চিকিৎসা। বহু ক্লিনিকে নেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী, কোথাও ওষুধের সংকট। কোথাও আবার নেই নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা। অনেক ক্লিনিকের শৌচাগার নষ্ট হয়ে আছে বহুদিন। ব্যবহারের অনুপযোগী এসব ভবনে অবস্থান করতে গিয়ে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব সময়ই আতঙ্কে থাকেন।
জানা গেছে, আগে এসব ক্লিনিকে ২৭ ধরনের ওষুধ দেওয়া হতো। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২ ধরনের। তার মধ্যে কৃমি, স্ক্যাবিস, গ্যাস, চর্মরোগ ও প্রজননজনিত রোগের সাধারণ ওষুধই মূলত পাওয়া যায়। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় রোগীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ পান না। আবার স্বাস্থ্যকর্মী না পাওয়ায় সেবা না নিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনাও সাধারণ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অযত্ন-অবহেলায় সময়মতো ভবন সংস্কার না হওয়ায় ক্লিনিকগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।
রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা চললেও নতুন ভবনের উদ্যোগ নেই। অনেকে চিকিৎসা নিতে এসে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ঢালাই খসে পড়ে আহত হওয়ার আতঙ্কে থাকে। তাদের আশা, নতুন ভবন নির্মাণ হলে সেবার মান বাড়বে, কমবে গ্রামীণ মানুষের ভোগান্তি।
জানতে চাইলে নিয়ামতপুর উপজেলার কন্যাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী (সিএইচসিপি) ইমরান হোসেন বলেন, ‘ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প না থাকায় এই ভবনে ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিচ্ছি। যখনই থাকি, আতঙ্কের মধ্যে থাকি। মাঝেমধ্যে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে।’
মহাদেবপুর উপজেলার চান্দাশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি বিলকিস আক্তার বলেন, ‘অযত্ন-অবহেলায় ক্লিনিকটি পরিত্যক্ত হওয়ার পথে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে, একটু বৃষ্টি হলেই পানি ঢুকে কাগজপত্র আর আসবাব নষ্ট হয়। তাই ছাদের ওপর পলিথিন টানানো হয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ থাকলেও একমাত্র টয়লেটটি তিন-চার বছর ধরে অচল।’
এ বিষয়ে নওগাঁর সিভিল সার্জন ডা. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যে কয়টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি, দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। দুই-তৃতীয়াংশ ভবনই জরাজীর্ণ। সংস্কার করেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ চলবে না। পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করি চলতি অর্থবছরে কিছু ভবনের কাজ শুরু হতে পারে।’
নওগাঁ জেলায় প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছিল ৩০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জেলার বেশির ভাগ ক্লিনিকই এখন জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও সেখানেই চলছে চিকিৎসাসেবা। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।
জেলার সদর, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর ও বদলগাছী উপজেলার ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ভবনগুলোতে বছরের পর বছর সংস্কার হয়নি। বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ও ছাদে ছোট-বড় ফাটল, ছাদ থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে চিকিৎসা। বহু ক্লিনিকে নেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী, কোথাও ওষুধের সংকট। কোথাও আবার নেই নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা। অনেক ক্লিনিকের শৌচাগার নষ্ট হয়ে আছে বহুদিন। ব্যবহারের অনুপযোগী এসব ভবনে অবস্থান করতে গিয়ে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব সময়ই আতঙ্কে থাকেন।
জানা গেছে, আগে এসব ক্লিনিকে ২৭ ধরনের ওষুধ দেওয়া হতো। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২ ধরনের। তার মধ্যে কৃমি, স্ক্যাবিস, গ্যাস, চর্মরোগ ও প্রজননজনিত রোগের সাধারণ ওষুধই মূলত পাওয়া যায়। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় রোগীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ পান না। আবার স্বাস্থ্যকর্মী না পাওয়ায় সেবা না নিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনাও সাধারণ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অযত্ন-অবহেলায় সময়মতো ভবন সংস্কার না হওয়ায় ক্লিনিকগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।
রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা চললেও নতুন ভবনের উদ্যোগ নেই। অনেকে চিকিৎসা নিতে এসে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ঢালাই খসে পড়ে আহত হওয়ার আতঙ্কে থাকে। তাদের আশা, নতুন ভবন নির্মাণ হলে সেবার মান বাড়বে, কমবে গ্রামীণ মানুষের ভোগান্তি।
জানতে চাইলে নিয়ামতপুর উপজেলার কন্যাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী (সিএইচসিপি) ইমরান হোসেন বলেন, ‘ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প না থাকায় এই ভবনে ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিচ্ছি। যখনই থাকি, আতঙ্কের মধ্যে থাকি। মাঝেমধ্যে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে।’
মহাদেবপুর উপজেলার চান্দাশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি বিলকিস আক্তার বলেন, ‘অযত্ন-অবহেলায় ক্লিনিকটি পরিত্যক্ত হওয়ার পথে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে, একটু বৃষ্টি হলেই পানি ঢুকে কাগজপত্র আর আসবাব নষ্ট হয়। তাই ছাদের ওপর পলিথিন টানানো হয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ থাকলেও একমাত্র টয়লেটটি তিন-চার বছর ধরে অচল।’
এ বিষয়ে নওগাঁর সিভিল সার্জন ডা. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যে কয়টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি, দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। দুই-তৃতীয়াংশ ভবনই জরাজীর্ণ। সংস্কার করেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ চলবে না। পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করি চলতি অর্থবছরে কিছু ভবনের কাজ শুরু হতে পারে।’
