সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লার যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় শাহীন মিয়া (৪০) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার নাগাইশ গ্রামের মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে।
পারিবারিক ও সহকর্মী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সৌদি আরবের দাম্মাম-আপকিক-আলহাসা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সৌদি সময় দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৪০ মিনিট) একটি গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন শাহীন মিয়া। তিনি সেখানে সিইউসি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।
শাহীন মিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৌদি আরবে অবস্থানরত তাঁর সহকর্মী মো. সুমন মিয়া। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পরপরই শাহীন মিয়ার মৃত্যু হয়।
দীর্ঘদিন ধরে জীবিকার তাগিদে সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন শাহীন মিয়া। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে গভীর শোক নেমে এসেছে। পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা চরম আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।
নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, মরদেহ দেশে আনার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। তাঁরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেছেন, যাতে দ্রুত মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা যায়।
নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় অন্তত ৩২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।১০ মিনিট আগে
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপি প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ধর্ম-জাতের ভিত্তিতে আমরা বিভাজনে বিশ্বাস করিনি, করবও না। ভবিষ্যতে আমাদের অঙ্গীকার আছে, মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান—সবার একটিই পরিচয় হবে, সেটা বাংলাদেশি।১০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের কাছে বিএনপি প্রার্থীর প্রচার চলাকালে হঠাৎ গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক কিশোরীসহ পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার আলীখালী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির-সংলগ্ন একটি বাজারে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের দাবি, রোহিঙ্গা...১ ঘণ্টা আগে
ভোলার মনপুরায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে মনপুরা উপজেলার ৩ নম্বর উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে