Ajker Patrika
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কুমিল্লা

বিজিবির অভিযানে ৪৫ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাচালান পণ্য জব্দ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
বিজিবির অভিযানে ৪৫ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাচালান পণ্য জব্দ
অবৈধ চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়েছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)। এই অভিযানে ৪৫ লাখ ২৭ হাজার ৯০০ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি।

আজ সোমবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) এর অধীন আখাউড়া, কসবা, চণ্ডীদার, খাদলা, মাদলা, সালদানদী, শশীদল ও শংকুচাইল বিওপির টহলদল নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করে হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এসব অভিযানে ভারতীয় বাজি, বাসমতি চাল, শাড়ি, গরু, নবরত্ন তেল, অলিভ অয়েল, ফুচকা, মদ, শিং মাছ, মাছের খাবার, রেড বুল এনার্জি ড্রিংকস ও একটি ইজিবাইক জব্দ করা হয়। জব্দ করা পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৪৫ লাখ ২৭ হাজার ৯০০ টাকা।

সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলাম (এএসসি)-এর দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। সীমান্তে চোরাচালান, মাদক, নারী ও শিশু পাচার এবং পুশ-ইন প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলাম বলেন, সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। সীমান্তে অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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