Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫১ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫১ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ
কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫১ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫১ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় অবৈধ চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড।

আজ শনিবার ভোরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ভারতীয় বাসমতি চাল, ফুচকা, বিভিন্ন ধরনের চকলেট, গরু, বাজি, শাড়ি, নবরত্ন তেল, ইমামি সেভেন অয়েল, ভ্যাসমল, স্কিন সাইন ক্রিম ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সীমান্তে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ ভোরে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার সালদানদী, শশীদল ও খারেরা বিওপি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মাদলা ও খাদলা বিওপির টহল দল নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়। অভিযানে বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় অবৈধ চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের মূল্য প্রায় ৫১ লাখ ২৭ হাজার ৪০০ টাকা।

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসএম শরিফুল ইসলাম জানান, সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা, পুশ ইন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার, মাদক এবং চোরাচালান প্রতিরোধে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

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