সার ও ভোজ্যতেল পাচার, ফেরার পথে প্রায় সাড়ে ১২ লাখ টাকাসহ আটক ২

মিয়ানমারে সার ও ভোজ্যতেল পাচার করে ফেরার পথে প্রায় সাড়ে ১২ লাখ টাকাসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের আঞ্জুমানপাড়া সীমান্তের গুইল্লাখালী পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উখিয়ার ১১ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বি-৫ ব্লকের বাসিন্দা আমির হোসেনের ছেলে লুকমান হাকিম (২৫) এবং পালংখালী ইউনিয়নের পূর্ব ফারিরবিল এলাকার আজিম উদ্দিনের ছেলে আবছার উদ্দিন (২৮)।
আজ বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিজিবির উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জহিরুল ইসলাম।
জহিরুল ইসলাম জানান, সার ও ভোজ্যতেল পাচার করে দুই ব্যক্তি বাংলাদেশে ফিরছেন—এমন তথ্যে বিজিবির একটি দল গুইল্লাখালী সীমান্তে অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটকের পর তাঁদের কাছ থেকে ১২ লাখ ৪৮ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকা এবং আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হবে।
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