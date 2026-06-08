চকরিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত অন্তত ৪০

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের মেদাকচ্ছপিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।
পুলিশ জানায়, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত বা আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর আড়াইটার দিকে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা একটি এসি বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। বাসটি মহাসড়কের খুটাখালী মেদাকচ্ছপিয়া ঢালা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় বাস দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনায় এক শিশু নিহত হয়। দুই বাসের অন্তত ৪০ জন যাত্রী আহত হন। বাস দুটি মহাসড়কের ওপর অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পর হাইওয়ে পুলিশ বাস দুটি উদ্ধার করে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, ‘দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে এক শিশু নিহত হয়েছে। বাস দুটি সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ করছে হাইওয়ে পুলিশ।’
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