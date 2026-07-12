Ajker Patrika
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কক্সবাজার

টেকনাফে পাহাড় থেকে পড়ে আহত মা হাতিকে বাঁচানো গেল না

কক্সবাজার ও টেকনাফ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ১৩: ০৬
টেকনাফে পাহাড় থেকে পড়ে আহত মা হাতিকে বাঁচানো গেল না
টেকনাফে পাহাড় থেকে পড়া আহত মা হাতি। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে গুরুতর আহত সেই বন্য মা হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২৫-২৬ বছর বয়সী হাতিটি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং তলপেটে গুরুতর আঘাত পায় বলে জানিয়েছে বন বিভাগ।

গতকাল শনিবার বিকেল থেকে বন বিভাগ, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি), প্রাণিসম্পদ বিভাগের চিকিৎসক এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় হাতিটির চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত হাতিটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রোববার (১২ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে হাতিটির মৃত্যু হয় বলে জানান কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ডিএফও আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে হাতিটি গুরুতর আহত হয়েছিল। এতে হাতিটির মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং পেটে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও আঘাতের মাত্রা অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও জানান, আহত হাতিটির চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান করে হাতিটির চিকিৎসা ও দেখভাল করেন।

এর আগে শনিবার বিকেল ৩টার দিকে টেকনাফ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নাইট্যংপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতিটির চিকিৎসা শুরু করেন।

বন বিভাগের কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় হাতিটি ঢাল বেয়ে নামার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যেতে পারে।

বিষয়:

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