শ্রীপুরে এক রাতে শিয়ালের কামড়ে আহত ১৪, এলাকায় আতঙ্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক রাতে শিয়ালের কামড়ে অন্তত ১৪ নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন শিশু রয়েছে। তাদের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। শিয়াল রাস্তায় ও বসতঘরে ঢুকে আক্রমণ করায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার গোসিঙ্গা ইউনিয়ন ও শ্রীপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে এসব ঘটনা ঘটে।
শিয়ালের কামড়ে আহতদের মধ্যে মো. আকাশ (১৩), নাঈম (১১), মাজেদা (৪৫), রোজিনা (৩৬), হেলেনা আক্তার (৪০), আশরাফুল ইসলাম (২৬), শেফালী (৩৪), সাইফুন্নাহার (২৩) ও আরাফের (১৪) নাম জানা গেছে। আহত অন্যদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
গোসিঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা আজাহারুল ইসলাম বলেন, কয়েক দিন ধরে এলাকায় শিয়ালের আনাগোনা বেড়েছে। সন্ধ্যার পর শিয়াল লোকালয়ে চলে আসছে। রাস্তায় চলাচলের সময় কয়েকজনকে কামড়ে আহত করেছে। এমনকি ঘরে ঢুকেও এক নারীকে আক্রমণ করেছে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে শিয়াল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী।
ভাংনাহাটি গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কাদির বলেন, শনিবার (গতকাল) রাতে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভাংনাহাটি গ্রামে কামিল মাদ্রাসার পাশে একটি বসতঘরে ঢুকে শিয়াল দুই নারীকে কামড়ে আহত করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আলী আজগর সোহাগ বলেন, শনিবার (গতকাল) রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শিয়ালের কামড়ে আহত অন্তত ১৪ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
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