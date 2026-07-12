Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

পাঁচ দিন পর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ফের ট্রেন চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পাঁচ দিন পর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ফের ট্রেন চলাচল শুরু
ফাইল ছবি

টানা বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে পাঁচ দিন বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে। আজ রোববার নির্ধারিত সময়ে পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেন কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এ রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. সবুক্তগীন জানান, রোববার পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচলের মাধ্যমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হচ্ছে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, এ উপলক্ষে রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক ষোলশহর স্টেশন পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে ক্ষতিগ্রস্ত সেকশনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি কথা বলবেন।

রেলওয়ের সূচি অনুযায়ী, পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে ৭ জুলাই টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে রেললাইন পানিতে তলিয়ে গেলে ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর রেলস্টেশন ও জানালিহাটের মাঝামাঝি এলাকায় আটকা পড়ে।

ওই দিন দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় রেললাইনে পানি জমে যাওয়ায় প্রায় এক হাজার যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি আটকা পড়ে। পরে ট্রেনটি আবার স্টেশনে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

রেলওয়ে চট্টগ্রামের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁঞা জানিয়েছিলেন, ষোলশহর স্টেশন ও জানালিহাটের মাঝামাঝি এলাকায় রেললাইনের ওপর পানি জমার পাশাপাশি একটি গাছ ভেঙে পড়ে। পরে গাছটি সরানো হলেও রেললাইন থেকে পানি না সরায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবৃষ্টিপাতরেলওয়েচট্টগ্রাম বিভাগট্রেন
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