Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ, হত্যাচেষ্টা মামলায় মা গ্রেপ্তার

আরিফ রহমান, ঝালকাঠি প্রতিনিধি
পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ, হত্যাচেষ্টা মামলায় মা গ্রেপ্তার
নলছিটিতে শিশুসন্তানকে নিয়ে সুগন্ধা নদীতে ঝাঁপ, স্থানীয়দের তৎপরতায় জীবিত উদ্ধার মা ও শিশু। ছবি: সংগৃহীত

ালকাঠির নলছিটিতে পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় লাকি আক্তার নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন শিশুটির বাবা সাইদুল ইসলাম।

মামলার বাদী সাইদুল ইসলাম জানান, এক মাস আগে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মেয়েকে হত্যার উদ্দেশ্যেই লাকি আক্তার তাকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। আমার মেয়ে সাঁতার জানে না, তবে লাকি আক্তার সাঁতার জানেন। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার না করলে শিশুটির মৃত্যু হতে পারত বলেও দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাত ৯টায় নলছিটি পৌর ফেরিঘাট এলাকায় লাকি আক্তার তাঁর কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় শিশুটির বাবা একটি মামলা করেছেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে লাকি আক্তারকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। আজ সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

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