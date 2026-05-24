কক্সবাজারে আদালত চত্বরে গুলি, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ আহত ৩

কক্সবাজার জেলা জজ আদালত চত্বরে প্রতিপক্ষের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতাসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন গুলিবিদ্ধ।
তবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। আজ রোববার (২৪ মে) বেলা সোয়া ১১টার দিকে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী আইনজীবী ও পুলিশ জানিয়েছে, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য লিয়াকত আলী তাঁর কয়েকজন সহযোগী নিয়ে একটি মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে যান। হাজিরা শেষে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়ার সময় প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আদালত লাগোয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ আদালত চত্বর ঘিরে ফেলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অহিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত জিয়াউল হক নামে একজনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।
ফেসবুকে এক নারী শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শনিবার ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার’ নামক এক ফেসবুক গ্রুপে এ মন্তব্য করেন তিনি।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহীর পদ্মা নদী থেকে উদ্ধার হওয়া হাত বেঁধে রাখা ও গলায় গামছা প্যাঁচানো লাশটির পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ আঙুলের ছাপ নিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে পরিচয় বের করার চেষ্টা করেছে। তাতেও পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।৪০ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের রৌমারীতে বিএনপি নেতার ছেলের নামে ইজারা নেওয়া কোরবানির পশুর হাটে সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি হাসিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। গত সপ্তাহের দুই হাটবারে (সোম ও শুক্রবার) ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।৪৩ মিনিট আগে
খুলনার হরিণটানা থানাধীন কৈয়াবাজার জয়খালী ব্রিজ-সংলগ্ন একটি মসজিদের বারান্দা থেকে ডালিম গাজী (৪১) নামের এক দিনমজুরের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে