Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজারে আদালত চত্বরে গুলি, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ আহত ৩

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ১৪: ০০
রোববার কক্সবাজারে আদালত চত্বরে প্রতিপক্ষের গুলিতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার জেলা জজ আদালত চত্বরে প্রতিপক্ষের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতাসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন গুলিবিদ্ধ।

তবে তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। আজ রোববার (২৪ মে) বেলা সোয়া ১১টার দিকে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী আইনজীবী ও পুলিশ জানিয়েছে, কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য লিয়াকত আলী তাঁর কয়েকজন সহযোগী নিয়ে একটি মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে যান। হাজিরা শেষে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়ার সময় প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আদালত লাগোয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ আদালত চত্বর ঘিরে ফেলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অহিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত জিয়াউল হক নামে একজনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।

