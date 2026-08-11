Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বন্দরের চ্যানেল থেকে সব জাল সরাতে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বন্দরের চ্যানেল থেকে সব জাল সরাতে হুঁশিয়ারি
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন নৌ-চলাচল চ্যানেলে জেলেদের জাল পেতে মাছ ধরার অভিযোগ তুলে ১৭ আগস্টের মধ্যে এসব জাল সরানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাল অপসারণ করা না হলে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর দেওয়া এক চিঠিতে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

সংগঠনটির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আফছার হোসেন চৌধুরী জানান, তাঁরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়, পতেঙ্গা জেলেপাড়া থেকে পারকি বিচ পর্যন্ত, শিপ চ্যানেল আলফা থেকে কুতুবদিয়া পর্যন্ত এবং সি বিচ থেকে ভাসানচর পর্যন্ত চ্যানেলে জেলেরা বিন্দি জাল পেতে স্থায়ীভাবে মাছ ধরছেন। এতে লাইটার জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় জাহাজের পাখায় জাল পেঁচিয়ে নাবিকেরা বিপদে পড়ছেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব সৈয়দ কেফায়েত হামিম বলেন, ‘বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের দেওয়া পত্রটি তিনি এখনো পাননি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম বন্দরশ্রমিক ইউনিয়নজেলার খবর
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