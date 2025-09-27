কক্সবাজারে বিশ্ব পর্যটন দিবসে নানা আয়োজন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
নানা আয়োজন ও কর্মসূচিতে দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে পালিত হয়েছে বিশ্ব পর্যটন দিবস। ‘পর্যটন ও টেকসই রূপান্তর’—এ প্রতিপাদ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে আজ শনিবার র্যালি, আলোচনা সভা, সৈকতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পর্যটকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সকালে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, পর্যটক, ব্যবসায়ী সংগঠন, লাইফ গার্ডসহ বিভিন্ন পর্যটনসেবা প্রদানকারীদের অংশগ্রহণে সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।
রঙিন টি-শার্ট, ঘোড়ার গাড়ি, ব্যান্ড দলের পরিবেশনা ও ট্যুরিস্ট পুলিশের সুসজ্জিত মোটরবাইকসহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি হোটেলমোটেল এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে লাবণী বিচ পয়েন্টের উন্মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মান্নান। সভায় কক্সবাজারকে বিশ্বমানের পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের নানা উদ্যোগ রয়েছে জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশের মতো আন্তরিক সেবা দেওয়া গেলে কক্সবাজারে পর্যটকের আগমন আরও বৃদ্ধি পাবে। তিনি পর্যটনসংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলমের সভাপতিত্বে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব, হোটেলমোটেল মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম সিকদারসহ সরকারি দপ্তর, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।
শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা শেষে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি অবস্থানরত পর্যটকদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।
বিকেলে মোটেল শৈবালে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া শহরের তারকা মানের হোটেল-রিসোর্ট দিবসটি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান পালন করছে।
এ দিকে প্রথমবারের মতো কুতুবদিয়ায় দিবসটি পালন করা হয়েছে।
নানা আয়োজন ও কর্মসূচিতে দেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে পালিত হয়েছে বিশ্ব পর্যটন দিবস। ‘পর্যটন ও টেকসই রূপান্তর’—এ প্রতিপাদ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে আজ শনিবার র্যালি, আলোচনা সভা, সৈকতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পর্যটকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সকালে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, পর্যটক, ব্যবসায়ী সংগঠন, লাইফ গার্ডসহ বিভিন্ন পর্যটনসেবা প্রদানকারীদের অংশগ্রহণে সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।
রঙিন টি-শার্ট, ঘোড়ার গাড়ি, ব্যান্ড দলের পরিবেশনা ও ট্যুরিস্ট পুলিশের সুসজ্জিত মোটরবাইকসহ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি হোটেলমোটেল এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে লাবণী বিচ পয়েন্টের উন্মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মান্নান। সভায় কক্সবাজারকে বিশ্বমানের পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের নানা উদ্যোগ রয়েছে জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশের মতো আন্তরিক সেবা দেওয়া গেলে কক্সবাজারে পর্যটকের আগমন আরও বৃদ্ধি পাবে। তিনি পর্যটনসংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলমের সভাপতিত্বে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব, হোটেলমোটেল মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম সিকদারসহ সরকারি দপ্তর, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।
শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা শেষে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্টে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি অবস্থানরত পর্যটকদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।
বিকেলে মোটেল শৈবালে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া শহরের তারকা মানের হোটেল-রিসোর্ট দিবসটি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান পালন করছে।
এ দিকে প্রথমবারের মতো কুতুবদিয়ায় দিবসটি পালন করা হয়েছে।
রাজধানীর তুরাগে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের আড্ডার অভিযোগে লাইব্রেরিতে হামলা ও ভাঙচুরের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারা মামলা করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের ওপর হামলায় অভিযোগে এই মামলা করা হয়। তবে লাইব্রেরি ভাঙচুর এবং লুটপাটের অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে।২ মিনিট আগে
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে। আর পূজায় নাড়ু, মোয়া, পায়েস, সন্দেশসহ নানা রকম মিষ্টিজাতীয় খাবার বানানো হয়। তার মধ্যে নারকেলের নাড়ু, নারকেল গুড়ের সন্দেশ না থাকলে যেন জমে না পূজার প্রসাদ। এ ছাড়াও মন্দিরে পূজার আচারে নারকেলের প্রয়োজন হয়।১৫ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সিলেটের ট্রেনযাত্রীদের চলমান আট দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলন কুলাউড়ার ব্যানারে জংশন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে উপজেলার...৩৩ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে শেভরন বাংলাদেশের কনডেনসেট পাইপলাইনে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ বশির মিয়া (৫৪) ও তাঁর ছেলে রেজোয়ান মিয়া (২১) মারা গেছেন। রাজধানীর জাতীয় বার্ন ইউনিট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার সকালে বশির মিয়া এবং গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে রেজোয়ান মিয়া মারা যান।১ ঘণ্টা আগে