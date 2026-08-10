সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রদল নেতা নিহত, আহত দুই

কক্সবাজারের মাতামুহুরীতে ডাম্পার গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মিজানুর রহমান (২৫) নামে ছাত্রদলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের শাহপুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও দুই তরুণ আহত হয়েছেন।
নিহত মিজানুর রহমান চকরিয়া উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি ওই ইউনিয়নের পালাকাটা গ্রামের মরহুম নুরুল ইসলাম সওদাগরের ছেলে।
আহত দুজন হলেন চিরিংগা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠিনক সম্পাদক মমতাজ মিয়ার ছেলে মিসকাত উদ্দিন (১৬) এবং একই ইউনিয়নের দক্ষিণ বুড়িপুকুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে তামিম (১৯)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চকরিয়া উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়ন থেকে মিজান মোটরসাইকেলযোগে মাতামুহুরী উপজেলার বদরখালীর দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তামিম ও মিসকাত। সাহারবিল ইউনিয়নের শাহপুরা এলাকায় পৌঁছালে তাদের মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি দ্রুতগতির ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
দুর্ঘটনায় মিজান, মিসকাত ও তামিম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মিজানকে মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসকেরা মিসকাত ও তামিমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, ‘নিহতের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ডাম্পার ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
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