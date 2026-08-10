Ajker Patrika
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বিমানবন্দরের বাইরে পরিত্যক্ত গাড়ির ভেতর প্রায় ৪ কোটি টাকার সোনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিমানবন্দরের বাইরে পরিত্যক্ত গাড়ির ভেতর প্রায় ৪ কোটি টাকার সোনা
উদ্ধার করা সোনা। ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরের গোলচত্বর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ১ কেজি ৮১২ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা।

আজ সোমবার শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর সময় শুল্ক গোয়েন্দাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যান চালক। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৪টি সোনার বার ও ১২টি সোনার পাত পাওয়া যায়।

শুল্ক গোয়েন্দাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি ৭২ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

সোনা ছাড়াও পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৮৫ টাকা নগদ, একটি ল্যাপটপ, একটি মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন ব্যাংকের কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান তালুকদার।

বিষয়:

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