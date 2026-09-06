Ajker Patrika
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কক্সবাজার

চকরিয়ায় স্লিপার বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত, নাতনি আহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
চকরিয়ায় স্লিপার বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত, নাতনি আহত
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় যাত্রীবাহী স্লিপার বাসের ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন (৮০) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ১০ বছর বয়সী নাতনি ইস্পা গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বানিয়াছড়া স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চিরিংগা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম রব্বানী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত মরিয়ম খাতুন চকরিয়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি মাশুক আহমদের স্ত্রী। আহত ইস্পার বাড়ি বরইতলী ইউনিয়নের শান্তি বাজার গ্রামে।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ইম্পেরিয়াল এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি এসি স্লিপার বাস কক্সবাজার যাচ্ছিল। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাসটি বানিয়াছড়া এলাকায় পৌঁছালে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় মরিয়ম খাতুন ও তাঁর নাতনি ইস্পাকে ধাক্কা দেয়।

এতে দুজনই গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মরিয়ম খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন। ইস্পার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

চিরিংগা হাইওয়ে থানার এসআই গোলাম রব্বানী বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়াদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগমহাসড়ক
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