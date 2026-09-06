Ajker Patrika
En
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ০৫
লক্ষ্মীপুরে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু
আজ দুপুরে লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীহাট সড়কের পাশে পুকুরে ডুবে তিনজনের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে সড়কের পাশে পুকুরের পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিনজন মারা গেছে। আজ রোববার দুপুরে লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীহাট সড়কের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা সম্পর্কে দাদা-নাতি ও নাতনি। তারা হলো দাদা আবু সিদ্দিক (৫০), নাতি পিয়াস হোসেন (৯) ও নাতনি পমি আক্তার।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার দুপুরে আবু সিদ্দিক তাঁর নাতি পিয়াস হোসেন ও নাতনি পমি আক্তারকে নিয়ে লক্ষ্মীপুর-মজুচৌধুরীহাট সড়কের পাশে একটি পুকুরে গোসল করতে যান। একপর্যায়ে প্রথমে আবু সিদ্দিক, পরে পিয়াস ও পমি পানিতে ডুবে যায়।

স্থানীয়রা আবু সিদ্দিক ও পমি আক্তারের মরদেহ পানিতে ভেসে উঠতে দেখে তাদের উদ্ধার করেন। পরে পিয়াস হোসেনকেও উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) অরূপ পাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত