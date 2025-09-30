Ajker Patrika
ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১৮
নিহত জামায়াত নেতা আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজার সদর উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে জামায়াতের যুব শাখার ওয়ার্ড সেক্রেটারি আমজাদ হোসেন (২৪) নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার চৌফলদণ্ডী ইউনিয়নের নতুন মহাল খামার দোকান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আমজাদ নতুন মহাল এলাকার নুরুল কবিরের ছেলে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের স্থানীয় ৩ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি রাফির নেতৃত্বে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আমজাদ হোসেন ও রাফির পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। এর জেরে রাফি ও তাঁর ভাগনে মোফাচ্ছেলের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী আমজাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে স্থানীয়রা আমজাদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

আমজাদের ভাই সাদ্দাম হোসেন সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাদ্দাম হোসেন। তাঁর ভাইকে হত্যার প্রতিবাদে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন তাৎক্ষণিক মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে দাবি জানানো হয়।

সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘পূর্বশত্রুতার জেরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।’ এ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। চৌফলদণ্ডী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনজুর আলম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জমিসংক্রান্ত বিরোধে এ হত্যা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে কক্সবাজার সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আজিজুর রহমান জানান, ওয়ার্ড ছাত্রলীগের রাফি প্রভাব খাঁটিয়ে আওয়ামী লীগ আমলে নিহত আমজাদদের জমি দখল ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান বলেন, এ ঘটনায় জড়িত একজনকে পুলিশ আটক করেছে। জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ছুরিকাঘাতকক্সবাজারজামায়াতনিহতচট্টগ্রাম বিভাগছাত্রলীগকক্সবাজার সদর
