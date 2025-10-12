Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

আদালতের খাসকামরা থেকে বিচারকের মোবাইল ও মানিব্যাগ চুরি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ১৬
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মামুনুর রশিদের দুটি মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র চুরি হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে বিচারকের খাসকামরায় (চেম্বার) এ চুরির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বিচারকের পক্ষে আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, বিচারক খাসকামরায় ব্যাগ রেখে আদালতের এজলাসে মামলা পরিচালনা করতে ওঠেন। এ সময় তাঁর ব্যাগে থাকা দুটি মোবাইল ফোন চুরি হয়। এ ছাড়া মানিব্যাগে থাকা এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্রও খোয়া যায়। এর মধ্যে একটি আইফোন-১৪ ও একটি ভিভো-১২ মোবাইল ফোন রয়েছে। দুটি মোবাইলের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী ও মামলার বাদী সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘এজলাসে বসার আগে স্যার (বিচারক) মোবাইল ও মানিব্যাগ খাসকামরায় রেখেছিলেন। এ সময় সুযোগ নিয়ে কৌশলে অজ্ঞাতনামা চোর খাসকামরায় ঢুকে চুরি করে।’

কক্সবাজার সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ফারুখ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জজ স্যারের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। চুরি হওয়া মোবাইল ফোন ও অন্য মালামাল উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।’

বিষয়:

কক্সবাজারবিচারকচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআদালতকক্সবাজার সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যা মামলায় জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীসহ সব আসামি খালাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে নেমে নিখোঁজ কিশোর, সাড়ে ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল লাশ

ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মালিককে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মালিককে জরিমানা