তাদের ফাঁসির দড়ি হাতে নিয়ে বসে আছি: ইশরাক

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের হত্যার বিচার শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। সেই বিচার কার্যকর করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারের পেকুয়ার মেহেরনামা মোড়াপাড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারত শেষে তিনি এ কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগ এবং ফ্যাসিবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এখন যে ধরনের বক্তব্য দিয়ে চলেছে, এটা কেবল তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। সেটিকে আমরা কোনোভাবে সফল হতে দেব না।’
ইশরাক বলেন, ‘আমরা তাদের ফাঁসির দড়ি হাতে নিয়ে বসে আছি। তারা আসুক বাংলাদেশে, আমরাও দেখিয়ে দেব যে—বাংলাদেশের জনগণ কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জানেন; যা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে আমরা দেখিয়েছি।’
ইশরাক হোসেন আরও বলেন, ‘আমি চাই, জুলাই অভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, যারা নির্দেশদাতা ছিল এবং যারা মাঠপর্যায়ে সেই নির্দেশ পালন করেছে, তাদের সবার বিচার হোক।’
এ সময় প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনের সঙ্গে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জিয়াউদ্দীন আহমেদ, পেকুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুরুল আখতার নিলয়, পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান, শহীদ ওয়াসিমের বাবা শফিউল আলম প্রমুখ।
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