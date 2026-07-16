আবু সাঈদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা প্রতিষ্ঠা করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, শহীদ আবু সাঈদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা প্রতিষ্ঠা করব। আমরা বাংলাদেশের সংস্কার ও বিচার বাস্তবায়ন করব। টেন্ডারবাজিসহ সব দুর্নীতি বন্ধ করব।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জুলাই পদযাত্রা উপলক্ষে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর শহীদ মিনার চত্বরে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সমালোচনা করে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সংস্কার নামে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করছেন। বাংলাদেশের মানুষ এই প্রতারণার বিরুদ্ধে নতুন করে রাজপথে নেমে বিএনপির পতন আনবে। বিএনপি দেশে চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। আর পলাতক স্বৈচারের দোসররা মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করছে। দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব।’
পদযাত্রা সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য দেন, এনসিপি উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক সাদিয়া ফারজানা দিনা, সংগঠক নাজমুল হাসান সোহাগ, কেন্দ্রীয় সদস্য ফিহাদুর রহমান দিবস, গাইবান্ধা জেলা শাখার আহ্বায়ক এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদি, সাদুল্লাপুর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক শফিজল ইসলাম, সদস্যসচিব আতিকুর রহমান আতিকসহ অনেকে।
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