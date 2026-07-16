ময়মনসিংহে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও ট্রেন লাইনচ্যুত

ময়মনসিংহ নগরীতে জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে নগরীর নতুন বাজার এলাকায় জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওসি বলেন, জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন নগরীর নতুন বাজার এলাকায় আসতেই ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ময়মনসিংহ থেকে জামালপুর রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারে কাজ চলছে।
এর আগে একই দিন সন্ধ্যা সোয়া ৬ টার দিকে শ্যামগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের আগে ট্রেনের গ্যাংকারের একটি চাকা লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস গৌরীপুর স্টেশনে এবং জারিয়া লোকাল শম্ভূগঞ্জে আটকে থাকে। পরে রাত পৌনে ৮ টার দিকে ওই রুটে ট্রেন চলাচল সচল হয়।
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