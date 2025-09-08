Ajker Patrika
> সারা দেশ

কক্সবাজার সৈকতে ১৫ ঘণ্টা পর ভেসে এল নিখোঁজ পর্যটকের লাশ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে মারা যাওয়া পর্যটক জুহায়ের আয়মান আহনাফের লাশ উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে নাজিরারটেক এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে মারা যাওয়া পর্যটক জুহায়ের আয়মান আহনাফের লাশ উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে নাজিরারটেক এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ জুহায়ের আয়মান আহনাফ (১৭) নামের এক পর্যটকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে তাঁর লাশ শহরের নাজিরারটেক সৈকতে ভেসে আসে।

গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে আহনাফ সাগরে তলিয়ে যায়। সে বগুড়া শহরের কাটনারপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের ছেলে। আহনাফ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের ভাতিজা বলে জানা গেছে।

ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক আপেল মাহমুদ বলেন, গতকাল বগুড়া থেকে তারা কক্সবাজারে ভ্রমণে আসে। বিকেলে তিনজন সৈকতের লাবণী পয়েন্টে গোসলে নামে। একপর্যায়ে ঢেউয়ের তোড়ে তিনজনকে সাগরে ডুবে যেতে দেখে লাইফগার্ডের সদস্যরা দুজনকে উদ্ধার করতে পারলেও আহনাফ তলিয়ে যায়।

আপেল মাহমুদ আরও বলেন, আহনাফকে উদ্ধারে জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও লাইফ গার্ডের সদস্যরা যৌথভাবে তল্লাশি চালান। আজ সকালে সৈকতে তার লাশ ভেসে আসে।

আহনাফের মামা মো. মোজাহিদুর রহিম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আহনাফের লাশ বগুড়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

গত ৮ জুলাই মেরিন ড্রাইভের হিমছড়ি সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হলেও অরিত্র হাসানের এখনো খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ অরিত্রের বাড়িও বগুড়া সদরে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

নিখোঁজকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগকক্সবাজার সদরপর্যটকজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

নেপালে জেন-জিদের পার্লামেন্ট দখল, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্য অবরুদ্ধ: ১৭২ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ১৪

শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্য অবরুদ্ধ: ১৭২ জনের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ১৪

আবারও বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা উদ্ধার

আবারও বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা উদ্ধার

খুলনায় কিল-ঘুষিতে নারীকে হত্যা

খুলনায় কিল-ঘুষিতে নারীকে হত্যা

হবিগঞ্জে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের পুরোনো কূপে নতুন গ্যাসের সন্ধান

হবিগঞ্জে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের পুরোনো কূপে নতুন গ্যাসের সন্ধান