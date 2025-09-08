কক্সবাজার সৈকতে ১৫ ঘণ্টা পর ভেসে এল নিখোঁজ পর্যটকের লাশ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ জুহায়ের আয়মান আহনাফ (১৭) নামের এক পর্যটকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে তাঁর লাশ শহরের নাজিরারটেক সৈকতে ভেসে আসে।
গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে আহনাফ সাগরে তলিয়ে যায়। সে বগুড়া শহরের কাটনারপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের ছেলে। আহনাফ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের ভাতিজা বলে জানা গেছে।
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক আপেল মাহমুদ বলেন, গতকাল বগুড়া থেকে তারা কক্সবাজারে ভ্রমণে আসে। বিকেলে তিনজন সৈকতের লাবণী পয়েন্টে গোসলে নামে। একপর্যায়ে ঢেউয়ের তোড়ে তিনজনকে সাগরে ডুবে যেতে দেখে লাইফগার্ডের সদস্যরা দুজনকে উদ্ধার করতে পারলেও আহনাফ তলিয়ে যায়।
আপেল মাহমুদ আরও বলেন, আহনাফকে উদ্ধারে জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও লাইফ গার্ডের সদস্যরা যৌথভাবে তল্লাশি চালান। আজ সকালে সৈকতে তার লাশ ভেসে আসে।
আহনাফের মামা মো. মোজাহিদুর রহিম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আহনাফের লাশ বগুড়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
গত ৮ জুলাই মেরিন ড্রাইভের হিমছড়ি সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হলেও অরিত্র হাসানের এখনো খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ অরিত্রের বাড়িও বগুড়া সদরে বলে জানা গেছে।
কক্সবাজার সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ জুহায়ের আয়মান আহনাফ (১৭) নামের এক পর্যটকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টা পর আজ সোমবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে তাঁর লাশ শহরের নাজিরারটেক সৈকতে ভেসে আসে।
গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে আহনাফ সাগরে তলিয়ে যায়। সে বগুড়া শহরের কাটনারপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের ছেলে। আহনাফ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের ভাতিজা বলে জানা গেছে।
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক আপেল মাহমুদ বলেন, গতকাল বগুড়া থেকে তারা কক্সবাজারে ভ্রমণে আসে। বিকেলে তিনজন সৈকতের লাবণী পয়েন্টে গোসলে নামে। একপর্যায়ে ঢেউয়ের তোড়ে তিনজনকে সাগরে ডুবে যেতে দেখে লাইফগার্ডের সদস্যরা দুজনকে উদ্ধার করতে পারলেও আহনাফ তলিয়ে যায়।
আপেল মাহমুদ আরও বলেন, আহনাফকে উদ্ধারে জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও লাইফ গার্ডের সদস্যরা যৌথভাবে তল্লাশি চালান। আজ সকালে সৈকতে তার লাশ ভেসে আসে।
আহনাফের মামা মো. মোজাহিদুর রহিম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আহনাফের লাশ বগুড়ায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
গত ৮ জুলাই মেরিন ড্রাইভের হিমছড়ি সৈকতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হলেও অরিত্র হাসানের এখনো খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ অরিত্রের বাড়িও বগুড়া সদরে বলে জানা গেছে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যাওয়া র্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধ করে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর ও আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ১৭২ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনসহ পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় নারীসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।৩ মিনিট আগে
মানিকছড়ি শহরের একটি ফার্নিচার তৈরির দোকান থেকে বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার সকালে দোকানের মালিক সাপের বাচ্চাটি দেখতে পেয়ে লাঠিচাপা দিয়ে ধরে প্লাস্টিকের বয়ামে ভর্তি করেন।১৯ মিনিট আগে
খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় জমিতে বাছুরের ধান খাওয়া নিয়ে বিরোধে জমির মালিকের কিল-ঘুষিতে রেখা রানী মণ্ডল (৪২) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সুতারখালী ইউনিয়নের গুনারী ২ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।২৫ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের বাহুবলে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ৩ নম্বর পুরোনো কূপে নতুন করে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। কূপটি থেকে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়ার আশাবাদ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স তার নিজস্ব রিগ দিয়ে কূপটির ওয়ার্কওভারে সফল হয়েছে। ওই কূপে ৫ সেপ্টেম্বর ওয়ার্কওভারের২৭ মিনিট আগে