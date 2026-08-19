Ajker Patrika
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দিনাজপুর

৭ দফা দাবিতে দিনাজপুরে দলিল লেখকদের স্মারকলিপি

দিনাজপুর প্রতিনিধি
৭ দফা দাবিতে দিনাজপুরে দলিল লেখকদের স্মারকলিপি
দিনাজপুরে সাত দফা দাবিতে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী বরাবর জেলা দলিল লেখক সমিতির দেওয়া স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এস এম হাবিবুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরে সাত দফা দাবিতে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা দলিল লেখক সমিতি। আজ বুধবার জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এস এম হাবিবুল হাসান।

এ সময় সমিতির সভাপতি এ কে এম ফেরদৌস আখতার, সাধারণ সম্পাদক মো. আইয়ুব আলী, সহসভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. জিল্লুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির দাবিগুলো হলো—দলিল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের নামে দলিল লেখকদের পেশাচ্যুত করা যাবে না। দলিলপ্রতি সম্মানী ভাতা পাঁচ হাজার টাকা বাস্তবায়ন করতে হবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল লেখক ছাড়া অন্য কেউ দলিল মুসাবিদা করতে পারবে না এবং দলিল রেজিস্ট্রি করার জন্য দাখিল দিতে পারবে না মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ ছাড়া অনভিজ্ঞদের দলিল লেখার লাইসেন্স দেওয়া যাবে না মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। থানা ও জেলা কার্যালয়ে সরকারি খরচে দলিল লেখকদের বসার ও নামাজের স্থান নির্মাণ করে দিতে হবে। যেহেতু পক্ষগণের সরবরাহ করা কাগজপত্রের ভিত্তিতে দলিল লেখা হয়, সেহেতু পেশাগত কারণে দলিল লেখা বা মুসাবিধাকারক হিসেবে দলিল লেখকদের আসামি করা যাবে না এবং দলিল লেখক কাউন্সিল গঠনের অনুমতি দিতে হবে।

এর আগে জেলা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ১৩ উপজেলার দলিল লেখকেরা মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যান।

বিষয়:

দিনাজপুরজেলা প্রশাসকমন্ত্রীজেলার খবররংপুর বিভাগ
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