Ajker Patrika
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কক্সবাজার

উখিয়ায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ বার্মিজ অজগর উদ্ধার, সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
উখিয়ায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ বার্মিজ অজগর উদ্ধার, সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত
বার্মিজ প্রজাতির দুই অজগরকে সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করেছে বনবিভাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি বিশালাকৃতির বার্মিজ প্রজাতির অজগর উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে হলদিয়াপালং বিটের ক্লাসাপাড়া এলাকার এক বাড়ি থেকে একটি এবং আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশন এলাকা থেকে আরেকটি অজগর উদ্ধার করা হয়। পরে অজগর দুটি সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।

বনবিভাগের উখিয়া রেঞ্জের দায়িত্বে থাকা সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুটি অজগরই বার্মিজ প্রজাতির। এগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট এবং ওজন আনুমানিক ১৫ কেজি।

বন বিভাগের এই কর্মকর্তা বলেন, টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অজগর দুটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে লোকালয়ে এসে থাকতে পারে। শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে অজগর দুটি সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।

এ ধরনের প্রাণী লোকালয়ে দেখা গেলে আতঙ্কিত বা ক্ষতি না করে দ্রুত বন বিভাগকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেন মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান। তিনি বলেন, বন বিভাগের সদস্যরা নিরাপদে প্রাণীগুলো উদ্ধার করে তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থলে অবমুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন।

বিষয়:

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