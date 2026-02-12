Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ-১ আসনে ধানের শীষের সেলিম রেজা বিজয়ী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জ-১ আসনে ধানের শীষের সেলিম রেজা বিজয়ী

সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সিরাজগঞ্জ সদর আংশিক) আসনে মোট ১৬৫টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী সেলিম রেজা ধানের শীষ প্রতীকে ১,১৬,৫০৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে এগিয়ে রয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের শাহিনুর আলম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,০৭,৪৪৩ ভোট।

কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবিএনপিসিরাজগঞ্জ সদরজামায়াতে ইসলামী
