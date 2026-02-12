সিরাজগঞ্জ-১ আসনে ধানের শীষের সেলিম রেজা বিজয়ী

সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর ও সিরাজগঞ্জ সদর আংশিক) আসনে মোট ১৬৫টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী সেলিম রেজা ধানের শীষ প্রতীকে ১,১৬,৫০৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে এগিয়ে রয়েছেন।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের শাহিনুর আলম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১,০৭,৪৪৩ ভোট।
কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুরে চারটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী এবং একটি আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৮৯ পেয়ে বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ মো. মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. মতিউর রহমান পেয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৮ ভোট।৯ মিনিট আগে
বরগুনা-১ আসনে মোট ১৯০টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলের ভিত্তিতে হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ ১,৪০,২৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রুহুল আমিন দুলাল ৬৩,১৩২ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।৩২ মিনিট আগে