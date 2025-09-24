কক্সবাজারে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামির যাবজ্জীবন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সদরে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিন আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন সদর উপজেলার পিএমখালীর ছনখোলা এলাকার বেদার মিয়া, একই ইউনিয়নের পরানিয়াপাড়ার মোস্তাক মিয়া ও ঝিলংজার খরুলিয়া ব্যাপারীপাড়ার মো. বেলাল উদ্দিন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে হাজির ছিলেন।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি তাওহীদুল আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের চাঁন্দেরপাড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে ওই নারীকে দণ্ডপ্রাপ্তরা জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বেদারসহ অজ্ঞাত তিনজনের বিরুদ্ধে একই বছরের ২৩ আগস্ট সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু করেন আদালত। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।
কক্সবাজার সদরে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিন আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন সদর উপজেলার পিএমখালীর ছনখোলা এলাকার বেদার মিয়া, একই ইউনিয়নের পরানিয়াপাড়ার মোস্তাক মিয়া ও ঝিলংজার খরুলিয়া ব্যাপারীপাড়ার মো. বেলাল উদ্দিন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে হাজির ছিলেন।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি তাওহীদুল আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের চাঁন্দেরপাড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে ওই নারীকে দণ্ডপ্রাপ্তরা জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বেদারসহ অজ্ঞাত তিনজনের বিরুদ্ধে একই বছরের ২৩ আগস্ট সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু করেন আদালত। মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করা হয়েছে।
মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল আমাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় বসেন। সেখানে আমাদের দাবির বিষয়ে তাঁরা কয়েকদিন সময় চেয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে মিটিংয়ে বসি, সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশাসনকে সাত দিনের সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রাকে গ্যাস নেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় মেসার্স চট্টলা সিএনজি নামক ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বাসচাপায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম আজাদ চকমনোহারপুর গ্রামের আসাদ উদ্দিনের ছেলে এবং রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন।২৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তারা টানা চতুর্থ দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন। চলমান এই কর্মসূচির প্রতিবাদ জানিয়েছে শাখা ছাত্রশিবির। আজ বুধবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে তাঁরা এ প্রতিবাদ জানান। মানববন্ধন কর্মসূচিতে শাখা ছাত্রশিবিরের১ ঘণ্টা আগে