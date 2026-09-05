উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অস্ত্রসহ আরসা সদস্য গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলিসহ আরাকান স্যালভেশন আর্মির (আরসা) এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে উখিয়ার ১১ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মরাগাছতলা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার মোহাম্মদ জহির (১৯) ময়নারঘোনা ১২ নম্বর ক্যাম্পের ব্লক-২-এর বাসিন্দা রশিদ আহম্মদের ছেলে।
র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক ও সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রাতে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভাজন মোহাম্মদ জহিরকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেহ তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চারটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জহির নিজেকে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরসার সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাম্পে অস্ত্র বহন ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
গ্রেপ্তার জহিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করে তাঁকে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান আ ম ফারুক।
স্বজনদের অভিযোগ, শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো একসময় উপজেলার ফিলিপনগর দারোগার মোড় এলাকার স্থানীয় একটি কবরস্থান থেকে শামিমের মরদেহ তুলে ‘শামিমি বাবার দরবার শরিফ’ নামে পরিচিত স্থানে নতুন করে দাফন করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
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