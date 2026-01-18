Ajker Patrika

কক্সবাজারে ছাত্রদল নেতার মাকে পিটিয়ে হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ০০: ১৪
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের রামুতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন ছাত্রদল নেতা ইয়াছির আরাফাত ছোটনের মা রেহেনা আক্তারকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের দারিয়ারদীঘি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেহেনা আক্তারের (৫০) ছেলে ইয়াছির আরাফাত ছোটন ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি ঢাকার বেসরকারি ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি’ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি। ছাত্রদল নেতা ছোটন জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে ঢাকায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ইয়াছির আরাফাত ছোটনের মাকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে আজ কক্সবাজার শহরে বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।

নিহত রেহেনার বড় ছেলে লুৎফর রহমান মিজান জানান, বসতভিটার সীমানা লাগোয়া কিছু জায়গার মালিকানা নিয়ে স্থানীয় ফরিদুল আলমের ছেলে ও ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সভাপতি জহির উদ্দিন কাজলের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। স্থানীয়ভাবে কয়েকবার সালিসি বৈঠক হলেও প্রতিপক্ষের লোকজন কোনো সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ ছিল। উদ্ভূত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তাঁদের ওপর হামলা, মামলাসহ নানাভাবে হয়রানি করে আসছিলেন।

লুৎফর রহমান বলেন, ‘আজ সকালে প্রতিপক্ষের লোকজন বিরোধপূর্ণ জায়গায় সীমানা ঘেরাও দিতে গেলে আমার মা বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে জহির উদ্দিন কাজলের নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের ৫-৬ জন আমার মায়ের ওপর হামলে পড়ে। এতে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটার আঘাতে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। স্বজনেরা উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এ সময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাকে মৃত ঘোষণা করেন।’ লুৎফর রহমান জানান, তাঁর ছোট ভাই ঢাকায় ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়েন এবং ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ঘটনার পর হামলার বিষয়ে জানতে ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সভাপতি জহির উদ্দিন কাজলের মোবাইল ফোনে কল দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

স্থানীয় খুনিয়াপালং ইউপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবু রায়হান মোহাম্মদ নসরুল্লাহ জানান, জমির বিরোধ নিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ এলে উভয় পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সালিস বৈঠকের মাধ্যমে মীমাংসার সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের লোকজন সিদ্ধান্ত অমান্য করে কয়েকবার হামলা-মামলার ঘটনা ঘটান।

কক্সবাজার শহর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কানন বড়ুয়া জানান, ইয়াসির আরাফাত ছোটন বেসরকারি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি।

এ ব্যাপারে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক নারী নিহতের খবরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরে হাসপাতাল থেকে নিহত ওই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আরও জানান, নিহত ওই নারীর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

জমিকক্সবাজারছাত্রদলরামুহত্যাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

উপদেষ্টা পরিষদে উঠছে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সম্পর্কিত

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

কক্সবাজারে ছাত্রদল নেতার মাকে পিটিয়ে হত্যা

কক্সবাজারে ছাত্রদল নেতার মাকে পিটিয়ে হত্যা

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

পুরান ঢাকায় জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পুরান ঢাকায় জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার