Ajker Patrika
কক্সবাজার

রামুতে গাড়ি থামিয়ে ইউপি সদস্যকে অপহরণ, ১৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
রুস্তম আলী। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারে রামু উপজেলার ঈদগাঁও-ঈদগড় সড়কে একটি জিপ গাড়ি থামিয়ে অস্ত্রের মুখে রুস্তম আলী (৪০) নামের এক ইউপি সদস্যকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় গাড়ির চালক এবং এক যাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও টাকা লুটের পর তাঁদের মারধর করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) সকালে উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের পানেরছড়া ঢালা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পাহাড়ে অভিযানে চালিয়ে ১৬ ঘণ্টা পর রাত সোয়া ৯টার রুস্তম আলীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ঈদগড় ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য।

ঈদগড় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খুরশেদ আলম জানান, সকালে ঈদগাঁও স্টেশন থেকে একটি জিপ গাড়িতে করে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন রুস্তম আলী। পথে পানেরছড়া ঢালা এলাকায় পৌঁছালে ১০-১২ দুর্বৃত্ত অস্ত্র উঁচিয়ে গাড়িটি থামায়। এরপর তাঁকে জিম্মি করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জানা যায়, দুর্বৃত্তরা ইউপি সদস্যের পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, অপহৃত ইউপি সদস্য রুস্তম আলীকে রামুর রশিদনগর ইউনিয়নের পানিরছড়া পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাত সোয়া ৯টার দিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাকক্সবাজাররামুইউপিজেলার খবরঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

