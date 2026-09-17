Ajker Patrika
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চুয়াডাঙ্গা

চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২২
চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার এম এ খালেক। ছবি: সংগৃহীত

চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গ্রেপ্তার হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার এম এ খালেক মেহেরপুরের গাংনী বাজারের থানা রোড এলাকার মোজাহার আলী বিশ্বাসের ছেলে। তিনি গাংনী উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সূত্র জানায়, এম এ খালেক মেডিকেল ভিসায় ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে তাঁর কাগজপত্র যাচাইয়ের সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এরপর বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গাংনী থেকে আসা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ উপপরিদর্শক মো. তারিক বলেন, খালেকের নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা থাকায় সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, ২০২৫ সালের ১৩ এপ্রিল গাংনী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় খালেককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

তবে গ্রেপ্তার খালেকের ছেলে আসিফ রেজার দাবি, তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ এবং হৃদ্‌যন্ত্রে ব্লক রয়েছে। বাইপাস সার্জারির জন্য তাঁকে ভারতে নেওয়া হচ্ছিল। খালেকের নামে থাকা মামলাগুলোর সবকটিতেই তিনি জামিনে রয়েছেন বলেও জানান আসিফ।

বিষয়:

মেহেরপুরচুয়াডাঙ্গাভারতসম্পাদকআওয়ামী লীগ
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