Ajker Patrika
> সারা দেশ

মাটি খুঁড়তেই মিলল পিতলের কলসিভর্তি প্রাচীন মুদ্রা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪৮
উদ্ধার হওয়া মুদ্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার হওয়া মুদ্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে পিতলের কলসিভর্তি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে একটি দোকান মেরামতের জন্য মাটি খোঁড়ার সময় কলসিটি পাওয়া যায়।

কলসিতে ১ হাজার ৮৭৬টি এক রুপি দামের ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। যার ওজন ২২ কেজি ৯০০ গ্রাম বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, পুরোনো দোকানঘর সংস্কারের জন্য ওই এলাকার মৃত দীনু মন্ডলের ছেলে শাহিদুল ইসলাম খননযন্ত্র (এক্সকাভেটর) দিয়ে খননকাজ চালাচ্ছিলেন। কয়েক ফুট মাটির গর্ত তৈরি হলে কলসিটি বের হয়। পরে খবর পেয়ে কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কলসিসহ মুদ্রাগুলো উদ্ধার করে। মুদ্রাগুলোর গায়ে খচিত রয়েছে রাজা-রানির মুকুটসহ নানা প্রতীক। এসব মুদ্রায় আঠারো ও উনিশ শতকের সময়কার বিভিন্ন বছরের সাল উল্লেখ রয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মুদ্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার হওয়া মুদ্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দা সামাদ আলী বলেন, এই এলাকায় অনেক হিন্দু পরিবার বসবাস করত। তৎকালীন হিন্দু পরিবারগুলো দেশভাগের সময় ভারতে চলে যাওয়ার আগে এই সম্পদ নিরাপদ রাখার জন্য হয়তো পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন মাটির নিচে, যা আজ এত দিন পরে উদ্ধার হলো। রুপিগুলো সম্ভবত রৌপ্য বা রুপার মুদ্রা।

শাহিদুল ইসলামের ছেলে মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমার বাবা জমিতে মাটি খুঁড়ছিলেন। হঠাৎই পিতলের একটি কলসি পাওয়া যায়। ভেতরে ছিল অসংখ্য পয়সা। আমরা নিজেরাও অবাক হয়ে যাই। হয়তো মাটির নিচে এত দিন আমাদের জন্যই এই সম্পদ লুকিয়ে ছিল। এই মাটি যেন আমাদের পরিবারের জন্য সৌভাগ্য এনে দিল।’

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবির বলেন, ‘মুদ্রাগুলো বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন মানের বলে মনে হচ্ছে। এগুলো রৌপ্যমুদ্রা কি না, কিংবা কোন কোন ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি, তা নিশ্চিত হতে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচাই করব মুদ্রাগুলোর প্রকৃতি, মূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব।’

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

ভৈরবে দুই পক্ষের সংঘর্ষ-ভাঙচুর: নিহত ১, আহত ১০

ভৈরবে দুই পক্ষের সংঘর্ষ-ভাঙচুর: নিহত ১, আহত ১০

মাটি খুঁড়তেই মিলল পিতলের কলসিভর্তি প্রাচীন মুদ্রা

মাটি খুঁড়তেই মিলল পিতলের কলসিভর্তি প্রাচীন মুদ্রা

বরগুনায় আবারও ডেঙ্গুর ভয়াবহতা: ১২ ঘণ্টায় পাথরঘাটায় ৪ জনের মৃত্যু

বরগুনায় আবারও ডেঙ্গুর ভয়াবহতা: ১২ ঘণ্টায় পাথরঘাটায় ৪ জনের মৃত্যু

বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, চালক ও হেলপার নিহত

বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, চালক ও হেলপার নিহত