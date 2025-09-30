Ajker Patrika
> সারা দেশ

ভারতে যাওয়ার সময় গোপালগঞ্জের আ.লীগ নেতা মুনির আটক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
দর্শনা চেকপোস্ট থেকে গোপালগঞ্জের আ.লীগ নেতা মুনির আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
দর্শনা চেকপোস্ট থেকে গোপালগঞ্জের আ.লীগ নেতা মুনির আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতে যাওয়ার সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এস এম মুনিরকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে দর্শনা চেকপোস্ট থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক মুনির গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংকপাড়ার জহিরুল হকের ছেলে। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের উপসহকারী পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারতে প্রবেশের জন্য দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশনে আসেন এস এম মুনির। এ সময় তাঁর পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ সদর থানায় মামলা রয়েছে। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। আটকের পর তাঁকে দর্শনা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাদর্শনাগোপালগঞ্জআটকভারতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরা নিয়ে যা বললেন প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

রংপুরের পীরগাছায় ৮ জনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত

রংপুরের পীরগাছায় ৮ জনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

টেকনাফে ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফে ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু

বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু