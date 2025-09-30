ভারতে যাওয়ার সময় গোপালগঞ্জের আ.লীগ নেতা মুনির আটক

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
ভারতে যাওয়ার সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এস এম মুনিরকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে দর্শনা চেকপোস্ট থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক মুনির গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংকপাড়ার জহিরুল হকের ছেলে। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের উপসহকারী পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারতে প্রবেশের জন্য দর্শনা চেকপোস্টের ইমিগ্রেশনে আসেন এস এম মুনির। এ সময় তাঁর পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ সদর থানায় মামলা রয়েছে। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। আটকের পর তাঁকে দর্শনা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
