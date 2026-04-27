Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

রাউজানে যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
রাউজানে যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা
চট্টগ্রামের রাউজানে এক যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শমসেরপাড়া সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবদল কর্মী হলেন মো. নাছির তালুকদার ওরফে মধু নাছির (৪৫)। তিনি ওই এলাকার দুদু মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানায়, নিহত নাছিরের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাতের আঁধারে একদল সন্ত্রাসী নাছিরকে এলোপাতাড়ি গুলি করে পালিয়ে যায়। নাছিরের পেটে ও পায়ের ঊরুতে একাধিক গুলি লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মারা যান।

এর আগে, গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বিএনপি সমর্থক কাউসার-উজ-জামান বাবলুকে (৩৬) গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। তিনি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঢালারমুখ এলাকার আবুল কালাম সওদাগরের ছেলে। তাঁকে হত্যার ৪৬ ঘণ্টার ব্যবধানে যুবদল কর্মী নাছিরকে হত্যা করা হল।

জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজল বলেন, ‘নাছির যুবদলের কর্মী। তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। তাঁকে আগেও সন্ত্রাসীরা মারধর করেছে। আমরা এই হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমাদের নেতা সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম খারাপ করতে এ ঘটনাগুলো হচ্ছে।’

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, ‘নাছির হত্যা মামলাসহ ছয়টি মামলার আসামি। তাঁকে অস্ত্রধারীরা গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গুলির খোসাসহ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

বিষয়:

গুলিচট্টগ্রাম জেলাহত্যাকাণ্ডগুলিবিদ্ধহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলরাউজানকর্মী
