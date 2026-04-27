Ajker Patrika
যশোর

যশোরে পৌঁছালেন তারেক রহমান, শহরজুড়ে সাজ সাজ রব

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর শহরের ঈদগাহ মাঠে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার ১০টা ১০ মিনিটে নিয়মিত ফ্লাইটে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। এ সময় বিমানবন্দরে স্থানীয় শীর্ষ বিএনপি নেতারা ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে বাসে চড়ে সড়কপথে শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শার্শার উলাশী খাল খননের উদ্দেশ্য রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সেখানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত উলাশী-যদুনাথপুর খাল পুনঃখননকাজের উদ্বোধন করবেন তিনি। একই সঙ্গে পুনঃখননস্থলে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ফিরে বেলা সোয়া ১টায় যশোর শহরে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। বেলা দেড়টায় প্রধানমন্ত্রী যশোরের পৌনে ২০০ বছরের প্রাচীন ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করবেন। এরপর যশোর সার্কিট হাউসে নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতির পর বেলা সাড়ে ৩টায় যশোর ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে সন্ধ্যায় ঢাকার উদ্দেশে যশোর ছাড়বেন।

এদিকে দলীয় প্রধানের আগমন ঘিরে যশোরে সাজ সাজ রব। জেলার আট উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল-স্লোগান নিয়ে শহরের ঈদগাহ মাঠে জড়ো হচ্ছেন। তবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে নেতা-কর্মীদের উচ্ছ্বাসে কিছুটা ছন্দপতন হচ্ছে।

বিএনপি নেতারা বলছেন, সরকারপ্রধানের আগমনের এদিন যশোর উৎসবের শহরে পরিণত হবে। শহরে ও শহরতলিতে, গ্রামপর্যায়েও চলছে মাইকিং। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছেন যশোরবাসী। এ সফর যশোরসহ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা এবং মানুষের জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন ঘটবে—এমনটিই আশা সবার। নানা প্রত্যাশা ও দাবিদাওয়া বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দিয়ে উন্নয়ন ও দিনবদলের নেতৃত্ব দেবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আশাবাদ এ অঞ্চলের গণমানুষের।

যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক এই জনসভায় লক্ষাধিক লোক সমাগমের টার্গেট করছেন। এর বেশির ভাগ লোকই আসবে শহরের বাইরে থেকে। বৃহত্তর যশোরের চার জেলা ছাড়াও খুলনা বিভাগের অন্য ১০ জেলা থেকেও কমবেশি মানুষ জনসভায় আসবেন। একটি শান্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক জনসভা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছে জেলা বিএনপি।

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

'স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না'

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

