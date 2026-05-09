লোহাগাড়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নারীসহ নিহত ৪

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি এলাকায় মারছা পরিবহনের দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মহাসড়কের চুনতির ফোর সিজন রেস্টুরেন্ট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গেছে।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মারছা পরিবহনের বাস দুটির একটি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছিল। আর অন্যটি কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষের পর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা গাছে ধাক্কা খায়। অন্য বাসটি সড়কের অন্য পাশে থাকা একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এ সময় দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দোকানে থাকা লোকজনের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাস দুটির সামনে অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহ উদ্দীন চৌধুরী বলেন, দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে একজন ও হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনজনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি হাইওয়ে থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
