চট্টগ্রামে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রতিবাদে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড মোড়ে আজ বুধবার সকালে সড়ক অবরোধ করেন পোশাকশ্রমিকেরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রতিবাদে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। আজ বুধবার (৬ মে) চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড মোড়ে সড়ক অবরোধ করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।

অবরোধে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের অভিযোগ, আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেডগামী শ্রমিকদের কাছ থেকে কয়েক দিন ধরে বাসে বাড়তি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এর প্রতিকারে বিকল্প পরিবহন চালুর চেষ্টা করা হলেও রুট পারমিটের জটিলতায় তা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এর প্রতিবাদে শ্রমিকেরা সড়কে নামেন।

ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবহনের মালিকেরা গাড়িপ্রতি প্রায় ৫০০ টাকা ভাড়া বাড়িয়েছিলেন। এই বাড়তি ভাড়া মেনে নিতে না পারায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং এর জেরে সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটে।

আতিকুর রহমান আরও বলেন, পরিবহনের মালিকপক্ষ ও পুলিশের মধ্যস্থতায় আলোচনার পর শ্রমিকদের দাবিগুলো বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হলে তাঁরা অবরোধ তুলে নিয়ে কাজে ফিরে যান।

