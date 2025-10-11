Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামে মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মার্স টেক্সটাইল নামে একটি সুতা কারখানার শ্রমিকেরা।

শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কয়েক শ শ্রমিক। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দূরপাল্লার শত শত যানবাহন আটকা পড়ার পাশাপাশি তীব্র ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

অবরোধের দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শ্রমিকেরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে ২০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এ যানজট স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনকালে বক্তব্য দেন শ্রমিকনেতা মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক ও চট্টগ্রাম লেবার কোর্টের সদস্য মশিউর দৌলা, সদস্য মাহবুবুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফৌজদার হাট-বাড়বকুণ্ড শিল্প জোনের সহসভাপতি কমরেড অ্যাড. জহির উদ্দিন মাহমুদ প্রমুখ।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন জানান, বকেয়া বেতনসহ নানা দাবিতে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন করার কারণে কিছু সময় যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে আন্দোলনরত শ্রমিকদের শান্ত করে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগকারখানাচট্টগ্রামজেলার খবর
