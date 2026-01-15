Ajker Patrika

শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

সিলেট প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। আচরণবিধি মেনে ২০ জানুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের স্বাক্ষর করা এক পত্রে এই অনুমতির কথা জানানো হয়। পত্রটি শাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মাদ আব্দুল কাদির বরাবর পাঠানো হয়।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জারি করা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষের ১৪ জানুয়ারি তারিখের স্মারকপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত তারিখে আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুমতি দিয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. মো নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রজ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। ২০ জানুয়ারিতেই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ।’

বিষয়:

সিলেট জেলাশাবিপ্রবিসিলেট বিভাগসিলেটশাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
