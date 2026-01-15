শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারিই হবে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। আচরণবিধি মেনে ২০ জানুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের স্বাক্ষর করা এক পত্রে এই অনুমতির কথা জানানো হয়। পত্রটি শাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মাদ আব্দুল কাদির বরাবর পাঠানো হয়।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জারি করা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষের ১৪ জানুয়ারি তারিখের স্মারকপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়, আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত তারিখে আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুমতি দিয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. মো নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রজ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। ২০ জানুয়ারিতেই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ।’
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। আচরণবিধি মেনে ২০ জানুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের স্বাক্ষর করা এক পত্রে এই অনুমতির কথা জানানো হয়। পত্রটি শাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মাদ আব্দুল কাদির বরাবর পাঠানো হয়।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জারি করা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষের ১৪ জানুয়ারি তারিখের স্মারকপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়, আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত তারিখে আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুমতি দিয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. মো নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রজ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। ২০ জানুয়ারিতেই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ।’
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (ডিসিইউ) অধ্যাদেশ জারির দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সায়েন্স ল্যাব মোড় ও মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করেন সাতটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে মিরপুর সড়কসহ আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার কাস্টম গলির একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশের গাছ থেকে মরিয়ম (৪০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা আনছার উদ্দিন শেখের মেয়ে।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কালিন্দী ইউনিয়নের মুক্তিরবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে মা ও মেয়ের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ৯৯৯ নম্বর থেকে ফোন পেয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে।৩ ঘণ্টা আগে
হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে কোস্ট গার্ড সদস্যদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সদরে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।৩ ঘণ্টা আগে