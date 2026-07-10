হাটহাজারীতে মাছ ধরতে গিয়ে দরজি খুন

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাছ ধরতে গিয়ে নুরুল আজিম প্রকাশ আজম (৪৫) নামের এক দরজি খুন হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মেখল ইউনিয়ন পশ্চিম মেখল খলিফাপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আজম ওই এলাকার মৃত ইসলামের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের একটি জমিতে মাছ ধরতে যান আজম। সেখানে দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে হাটহাজারী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে।
হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুর রহমান বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।
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